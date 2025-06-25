Yemek yarışmasına Develi’den katılan bir yarışmacının yemeği ile ilgili yorum yaparak Kayseri’ye selam gönderen Şef Mehmet Yalçınkaya’ya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Develi’mize ve kadim buğdayımız Gacer’e gösterdiğiniz ilgi için yürekten teşekkür ederim" cevabını verdi.

Başkan Büyükkılıç ’Şefim selamını aldık’ başlığıyla yaptığı paylaşımda; "Develi’mize ve kadim buğdayımız Gacer’e gösterdiğiniz ilgi için yürekten teşekkür ederim. Gacer, bu toprakların bereketidir; binlerce yıllık geçmişiyle genetiği bozulmamış, atalarımızdan bize kalan en kıymetli miraslardan biridir. Develi’nin verimli ovalarında yetişen bu özel buğday, hem sağlıklı hem de lezzetli yapısıyla mutfaklara ayrı bir değer katıyor" ifadelerine yer verdi.