Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ata tohumlarından elde edilen coğrafi işaretli ürünlerin hasadına başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Ata Tohumları Toprakla Buluşuyor" projesi kapsamında, Eyyübiye ilçesinde yer alan Şanlıurfa Akıllı Tarım Merkezi (ŞATEM) arazisinde yürütülen çalışmalarla Urfa Kabağı ve Şelengo’nun ilk mahsulleri toplanıyor.

Toplam 5 dönümlük alanda yürütülen ekim çalışmalarında Urfa Biberi, Urfa Domatesi, Tat Karpuzu, Urfa Kavunu ve Birecik Patlıcanı da gelişimlerini şekilde sürdürüyor.

Daha önce seralarda domates, biber, nohut üretimi ve buğday hasadı gibi birçok tarımsal faaliyeti hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ata tohumlarıyla yetiştirdiği Urfa Kabağı ve Şelengo ürünlerini, belediyeye ait sosyal tesislerde kullanarak vatandaşların tüketimine sunuyor. Bu sayede yerel ekonomi desteklenmiş oluyor.

Ziraat Mühendisi Veyis Muhammed Gülsatar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir süre önce ata tohumlarından ekimini gerçekleştirdiğimiz Şanlıurfa’nın coğrafi işaretli ürünleri gelişimlerini sağlıklı şekilde sürdürüyor. Hasadına başladığımız Urfa Kabağı ve Şelengo’yu Büyükşehir Belediyemize ait sosyal tesislere ulaştırıyoruz. Böylelikle vatandaşlarımıza sağlıklı ve yerel ürünler sunmuş oluyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki süreçte hem ürün çeşitliliğini hem de üretim miktarını artırmak" dedi.