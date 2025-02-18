Konya Sanayi Odası (KSO) ve Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) Başkanı Mustafa Büyükeğen, TOBB Konya Genç Girişimciler Kurulu üyelerini Konya Sanayi Odası’nda misafir etti. Başkan Büyükeğen, Konya’nın geleceğinde gençlerin kritik önemde olduğunun altını çizerek, "Gençlerimizle birlikte aşamayacağımız hiçbir sorun yok. Konya’mızı geleceğe birlikte taşıyacağız" dedi.

Başkan Büyükeğen, KSO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Özarpa’nın da katıldığı toplantıda, TOBB Konya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Muharrem Erhan Öncan ve beraberindeki heyete Konya sanayisi ve Konya OSB’deki son gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Büyükeğen, Konya’nın üretim ve ihracatta Türkiye’nin lider şehirleri arasında yer aldığını ifade etti.

"Gençlerle birlikte daha güçlü bir üretim şehri haline geleceğiz"

Türkiye ihracatında 10. sırada yer alan Konya’da 3 bin 509 ihracatçı firma olduğunu aktaran Başkan Büyükeğen, "Geçtiğimiz yıl ihracatımızı bir önceki yıla göre yüzde 6,7 artırarak 3 milyar 553 milyon dolar seviyesine taşıdık. Hemen her sektörde üretim ve ihracat gerçekleştiriyoruz. 2025 yılına da ihracata çok güçlü başladık. Türkiye’nin ihracatını yüzde 5,8 artırdığı Ocak ayında, Konya’mızın artış oranı yüzde 12,3 oldu. Konyalı sanayicilerimiz 276 milyon 167 bin dolarla tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ihracatını gerçekleştirdi. İnşallah gençlerimizin dinamizmi ile bu rakamları çok daha yukarı taşıyarak, Konya’yı daha güçlü bir üretim, istihdam ve ihracat şehri haline getireceğiz" şeklinde konuştu.

"KSO, köklü bir tecrübeye sahip"

Konuşmasında Konya Sanayi Odası’nın 50 yılı geride bırakan köklü bir tecrübeye sahip olduğunu ifade eden Büyükeğen, odanın yürüttüğü projeler ve çalışmaları anlattı. Büyükeğen gençlere Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ahitürk Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi, Enerji Verimliliği Etüt Merkezi, bu yıl sekizincisi gerçekleştirilecek olan Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları, bu yıl ikincisi düzenlenecek Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı, yine bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Konya Ekonomi Forumu, KSO’nun yürüttüğü sektörel kümeleme projeleri ile Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

TOBB Konya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Muharrem Erhan Öncan da, ev sahipliğinden dolayı Başkan Büyükeğen’e teşekkür ederek, TOBB Genç Girişimciler Kurulu olarak yaptıkları çalışmaları aktardı. Toplantı soru-cevap ile devam etti.