Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda, Büyükçekmece Belediyesi Güreş İhtisas Spor Kulübü’nün genç yeteneği Süleyman Toprak, Serbest Stil 41 kg kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas’ta düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda, Büyükçekmece Belediyesi Güreş İhtisas Spor Kulübü’nün genç yeteneği Süleyman Toprak, Serbest Stil 41 kg kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Sivas Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleşen ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen 6300 güreşçinin kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada Süleyman Toprak, sergilediği üstün performansla tüm rakiplerini geride bıraktı.

Altın madalya ve kupa kazandı

Büyükçekmece Belediyesi Güreş İhtisas Spor Kulübü’nün disiplinli çalışmalarıyla dikkat çeken genç sporcusu Süleyman Toprak, bu büyük başarıyla hem kulübünün hem de ailesinin gururu oldu. Final müsabakasında rakibini üstün gücü ve tekniğiyle kontrol eden Süleyman Toprak, tüm maçlarını kazanarak adını kürsünün en üst basamağına yazdırdı. Büyükçekmece Belediyesi Güreş İhtisas Spor Kulübü’nün gururu olan genç sporcu, federasyon temsilcileri ve salondaki seyircilerden büyük alkış topladı.