Büyükada’da ’kaldırım işgali’ gerekçesiyle bazı işletmelerin önündeki masa ve sandalyelerin kaldırılmak istenmesi üzerine esnaf ve zabıta ekipleri arasındaki tartışma çıktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Büyükada’da sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) bağlı zabıta ekipleri Adalar Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, bazı dükkan ve işletmelerin kapı önlerinde bulunan masa, sandalye ve güneşlikler "kaldırım işgali" gerekçesiyle toplanmak istendi. Esnafın masalarının toplatılmasına karşı gelmesi üzerine zabıta ekipleri ile işletmeciler arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında zabıta ekiplerinin bazı işletmelerin önüne konulan masa, sandalye ve güneşlikleri kaldırırken; benzer durumda olan bazı işletmelere müdahale etmemesi ise dikkat çekti. Çevredeki vatandaşların da dahil olduğu sözlü tartışma uzun süre devam ederken, masaları toplatılan bir esnafın "Sandalyemi alamazsın" ve "Şu hale bak, dükkanımı yıktılar" şeklindeki sözleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan arbede sırasında bazı dükkanların önünde bulunan eşyaların dağıldığı görüldü.