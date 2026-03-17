Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yangından etkilenen vatandaşlarla iftarda buluştu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, geçtiğimiz yaz Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayarak rüzgarın etkisiyle Bilecik'te 9 köyü etkisi altına alan orman yangınından etkilenen vatandaşlarla Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar köyü Kaşıkçı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. İftar programında vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Faik Oktay Sözer, sohbet ederek talep ve ihtiyaçları dinledi, geçmiş olsun dileklerini iletti. Program kapsamında yangın sonrası başlatılan kalıcı konut çalışmalarını da yerinde inceleyen Vali Sözer, yapımı büyük ölçüde tamamlanan konutların en kısa sürede bitirilerek hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Vali Sözer, 'Acı çektik ama çok kısa sürede bunu telafi ettik. Allah devletimize zeval vermesin' dedi.