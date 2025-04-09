Adana’nın geleneksel lezzetlerinden biri olan şalgamın, bu yıl Portakal Çiçeği Karnavalı’nda büyük ilgi gördüğü belirtildi. Büyük Usta & Serfressh, karnavalda stant açarak geri dönüştürülebilir cam şişeleriyle yerli ve yabancı misafirlere Adana şalgamını tanıttığı ifade edildi.

Adana’da bu sene ‘Dünya Çocukları’ temasıyla, 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın coşkusu sürüyor. 13 Nisan’a kadar devam edecek karnavalda, Büyük Usta & Serfressh, Adana şalgamının eşsiz lezzetini karnaval boyunca katılımcılara geri dönüştürülebilir cam şişe ambalajlarıyla sunuyor. Atatürk Parkı’nda Adana Şalgamı’nın tek temsilcisi olan Büyük Usta & Serfressh, ziyaretçilere şalgamın tarihini, üretim sürecini ve sağlığa faydalarını anlatan bilgiler de sunuyor.

Karnavalda, dışardan gelen bir çok yerli ve yabancı misafirler, ilk kez gerçek Adana şalgamını tatma fırsatı bulduklarını dile getirirken, kent halkı da Büyük Usta & Serfressh standına yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, geleneksel şalgam lezzetini cam şişe ambalajlarla evlerine götürme şansı da yakaladı.