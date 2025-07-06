Formula 1 Britanya GP’sini McLaren pilotu Lando Norris ilk sarıda tamamlarken, 37 yaşındaki Nico Hulkenberg 15 yıllık kariyerinde ilk kez podyum sevinci yaşadı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix’si bugün gerçekleşti. Silverstone Pisti’nde 52 tur üzerinden düzenlenen yarışta McLaren’in pilotu Lando Norris, ilk sırada aynı takımın Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise ikinci, Kick Sauber’in Alman yarışçısı Nico Hulkenberg ise üçüncü sırayı aldı. 37 yaşındaki Hulkenberg, 15 yıllık Formula 1 kariyerinde ilk podyuma çıkmanın mutluluğunu yaşadı.
Kaynak: İHA