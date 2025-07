Pers dilinde ‘Güzel Atlar Diyarı’ anlamına gelen Kapadokya bölgesinde, güzel atlar podyuma çıktı. Atlar kategorilerine göre hünerlerini sergiledi.

Bu yıl 1. si düzenlenen Kapadokya At ve At Kültürü Festivali renkli görüntülere sahne oldu. At ve Atçılık Kültürü Festivali çerçevesinde düzenlenen at güzellik yarışmasına Türkiye’nin değişik illerinden gelen onlarca at katıldı. Yarışma öncesi atlı spor gösterileri yapıldı. Atlı sporcular Horseball müsabakası yaptı. Müsabaka renkli görüntülere sahne oldu. Atçılık konusunda uzman jüri üyelerinin yerlerini almasının ardından atlar, bakıcıları ile belirlenen alanda yürüdü. Sahnede 2 dakika kalan atlar yürüyüş ve gösterişleri ile jüri üyelerini etkilemeye çalıştı. Atlar Yerli Pinto, Avrupa Pinto, Appa Loosa Atı, Tinker Atı, Friesian Atı, Yerli At, Ahhal Teke, Show Arap Atı, Kapadokya Atı kategorilerinde hünerlerini sergiledi.

Jüri üyeleri atların renk ve genel görüşü, baş boyun ve orantı yapısı, bacak boyu ve tüy yapısı, hareket kabiliyeti, mizaç ve uysallık başta olmak üzere birçok kriterde not verdi. Özellikle atların sahnede duruşlarını dikkate alan jüri üyeleri atın sahibine uyumu, sakinliği, sahnede duruşu, karizması, güçlü ve dengeli yapısı gibi konularda not verdi.

Yarışma sonrasında Arap atı kategorisinde "Yağız", frizyan kategorisinde "Bertus", Avrupa pintoda "Zıpkın", yerli pintoda "Mavi", tinkerde "Görkem", yerli at kategorisinde ise "Gece" festivalin en güzel atları seçildi.

Yarışmaya safkan Arap atı ile Isparta’da katılan Hüseyin Balaman, "Yarışmaya 4 atımız ile katılacağız. En güzel atlarımızı getirdik. Arap atı kategorisinde yarışacağız. Bu atlar Avrupa’ya göre biraz daha kısa. Yüz ve burun şekilleri daha farlı" dedi.

Hale isimli atıyla yarışmaya katılan Tuğce Yağmur da, Pinto güzellik kategorisinde yarışmaya katılacaklarını ve derece yapacaklarını söyledi.

Yarışmaya Ankara’dan Pinto tipi atla katılan Alev Erturgut, "Bu atımızın özelliği ağır kanlı ve iri at olması. Özellikle eğitime açık ve kolay öğrenebilen atlardır. Ayrıca dayanıklı olan bu atlar birçok arazi yapısına da uygun olan atlardı. Festivale Türkiye’nin en güzel atları burada. Burası güzel atlar diyarı olarak biliniyor ve tanınıyor. Şimdi de güzellik yarışması düzenlenecek. Bütün güzel atlarımız sahneye çıkacak. Ödüllerini hak edenler alacak" şeklinde konuştu.