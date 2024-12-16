Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) proje ortaklığını üstlendiği “VERNE-Theone-stop-shop of accessiblecircularsolutionsforsustainabletourism” projesinin başlangıç toplantısı 21-22 Kasım tarihlerinde İspanya-Barcelona’da gerçekleşti.

Ufuk Avrupa (Horizon Europe) HORIZON-CL6-2024-CIRCBIO-01 çağrısı kapsamında, BUÜ ortaklığında yürütülen projenin başlangıç toplantısına AB komisyonundan proje uzmanları ve İspanya, Danimarka, İrlanda, Almanya, İtalya, Finlandiya, Avusturya, Slovenya ve Yunanistan’dan toplam 15 üniversite ve kuruluşun temsilcisi katıldı.

Programda BUÜ’yü temsilen proje ekibinde yer alan Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy, Prof. Dr. Çağatan Taşkın ve Doç. Dr. Mehlika Saraç hazır bulundu. Akademisyenler, proje kapsamında belirlenen pilot turizm destinasyonlarında sürdürülebilir iş modellerinin kurulmasına ilişkin planlamaları katılımcılarla paylaştı.

Çalışmaya dair bilgi paylaşımında bulunan Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy, turizm destinasyonlarının sürdürülebilir ve döngüsel modellere geçişini hızlandırmayı amaçlayan VERNE projesi ile sürdürülebilir turizm alanına katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.