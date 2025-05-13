Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden BURULAŞ ve BURFAŞ, yapmış oldukları engelli dostu uygulamalar sonucunda Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden ‘Erişilebilirlik Belgesi’ almaya hak kazandı.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle ’Ailemiz, Farklılıklarımız En Büyük Zenginliğimiz’ isimli program düzenlendi. Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Metin Tunçel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, BURFAŞ Genel Müdürü Erhan Pınar ve vatandaşlar katıldı. Engelli hizmetleri ile ilgili örnek çalışmalar yapan kurumlara, Vali Yardımcısı Mustafa Güney tarafından ‘Erişilebilirlik Belgesi’ takdim edildi.

BURULAŞ, engelli bireylerin ulaşımını daha erişilebilir kılmak amacıyla yapmış olduğu uygulamalar sonucunda 109 noktada ‘Erişilebilirlik Belgesi’ almaya hak kazandı. BURFAŞ ise Merinos Parkı’ndaki Kent Lokantası, B Kafe ve Merinos Park Sosyal Tesisi’ndeki engelli dostu uygulamaları sonucunda ‘Erişilebilirlik Belgesi’ aldı.

BURULAŞ Genel Müdürü Fehrettin Beşli, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in vizyonu doğrultusunda Bursalıların hayatını kolaylaştıracak çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi. Yolculara daha rahat ve konforlu ulaşım yapabilme imkanı sunmak için önemli adımlar attıklarını belirten Beşli, engelsiz yaşam doğrultusunda önümüzdeki süreçte de birçok projeyi hayata geçireceklerini ifade etti.

BURFAŞ Genel Müdürü Erhan Pınar da her alanda erişilebilir Bursa hedefine katkı sunmak için çalıştıklarını dile getirerek, engelli dostu uygulamaların artarak devam edeceğini söyledi.