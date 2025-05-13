Mardin’de gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 14 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Mardin Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği uygulamalar kapsamında ilçede belirlenen 5 ayrı noktada sabit ve hareketli denetimler yapıldı. Toplam 17 ekibin görev aldığı çalışmalarda 3 bin 393 kişi sorgulanarak kontrol edildi.

Denetimlerde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçlarından hakkında toplam 14 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise 610 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 7 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA