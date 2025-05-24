Basketbol Süper Ligi play-in turunda bu akşam Türk Telekom karşısına çıkacak Bursaspor Yörsan, kazanırsa yoluna devam edecek, kaybederse sezon bitecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunu 9. sırada tamamlayan Bursaspor Yörsan, bu akşam play-in turunda önemli bir maça çıkıyor. Yeşil Beyazlı ekip, tek maç üzerinden oynanacak play-in karşılaşmasında Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, saat 18.00’de Nilüfer Tofaş Spor Salonu’nda başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Elazığspor taraftarı Muhsine nine, taraftarlara 350 bilet dağıtacak Elazığspor taraftarı Muhsine nine, taraftarlara 350 bilet dağıtacak

Serhan Kavut yönetimindeki Bursaspor Yörsan, bu mücadeleyi kazanması durumunda ikinci tur biletini alacak. Takım, ikinci turda 26 Mayıs Pazartesi günü İstanbul’da oynanacak Galatasaray - Büyükçekmece maçının galibi ile karşılaşacak. Yeşil Beyazlılar, iki play-in maçını da kazanması halinde adını play-off aşamasına yazdıracak. Kritik mücadele öncesinde tüm gözler Nilüfer Tofaş Spor Salonu’nda olacak. Taraftarın da yoğun ilgi göstermesi beklenen maç, Bursaspor Yörsan’ın sezon içindeki durumunu belirleyecek.

Kaynak: İHA