Bursaspor, Nesine 2. Lig 4. haftasında sahasında Arnavutköy Belediyesi’ni 3-1 mağlup etti. Taha Batuhan Yayıkcı, Ertuğrul İdris Furat ve Hakkı Türker’in golleriyle gelen galibiyet liderliği getirdi.

Bursaspor, Nesine 2. Lig 4. haftasında sahasında Arnavutköy Belediyesi SK’yi 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Mücadele, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynandı. Karşılaşmayı Yunus Emre Çakar yönetti. Yardımcılıklarını Melih Kurtuluş ve Kaan Kayaz üstlenirken, dördüncü hakem Gürkan Özbalkanlı görev yaptı.

Maçtan dakikalar

17’ Bursaspor öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerde kale sahasında iyi yükselen Taha Batuhan Yayıkcı, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

21’ Sakatlık şoku. Muhammet Demir sedye ile sahayı terk ederken yerine genç oyuncu Ertuğrul İdris Furat oyuna girdi.

32’ Yeşil Beyazlılar farkı ikiye çıkardı. Rakibin hatasını değerlendiren Ertuğrul İdris Furat, ceza sahasına girerken düzgün bir şutla fileleri havalandırdı: 2-0.

45’ Arnavutköy farkı bire indirdi. Bursaspor savunmasının paslaşmalarında araya giren Taha Dönmez, sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

50’ Bursaspor farkı yeniden açtı. Sağ kanattan çizgiye inen Sertaç Çam topu kale sahasına ortaladı, pozisyonu iyi takip eden Hakkı Türker tek dokunuşla skoru 3-1 yaptı.

Bu sonuçla Bursaspor ligde 4’te 4 yaparak puanını 12’ye yükseltti ve tekrar liderliğe çıktı.

Kadrolar

Bursaspor: Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Sefa Narin, Tayfun Aydoğan, Sertaç Çam, İlhan Depe, Hakkı Türker, Barış Gök, Muhammet Demir.

Arnavutköy Belediyesi SK: Sertaç Güzel, Anıl Şahin, Ömer Faruk Yılmaz, Taygun Vurgun, Taha Dönmez, Aykut Emre Yakut, Atalay Yıldırım, Onur Özcan, İrfan Akgün, Siraç Susancak, Hüseyin İkiz.