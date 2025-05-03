Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde kaliteyi artırmak ve sürdürülebilir iyileştirme süreçlerini güçlendirmek amacıyla Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Güvence Sistemi ve İl Millî Eğitim Müdürlüğünce başlatılan Kurumsal Performans İzleme Sistemine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu’nun katılımıyla, Nilüfer ilçesi Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, il genelindeki tüm Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin okul müdürleri ve kalite temsilcileri katıldı.

Konuşmasında mesleki eğitimin Türkiye Yüzyılı vizyonundaki rolüne dikkat çeken Dr. Ahmet Alireisoğlu, eğitimde kalite güvencesinin sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda geleceğe yapılan stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı. Alireisoğlu, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında şu sözlere yer verdi: “İki günü birbirine eşit olan zarardadır; böyle buyuruyor Peygamber Efendimiz… İsimleri farklı şekillerde (Kalite, TKY, EFQM) ifade edilse de; geçmişten bugüne geliştirilen, uygulamaya konan tüm iyileştirme-geliştirme yaklaşımlarının özü bu sözde saklı aslında… Bu söz ve yaklaşım; hem kişisel yaşamımız hem de kurumsal gelişimimiz için rehberimiz olmalı… Her geçen gün daha da önem kazanan küreselleşme, bilgi ve teknoloji gibi kavramlar kurumlarımızın da “daha iyisi” için sürekli olarak gelişmesini zorunlu kılmaktadır. Eğitim kurumlarımız içinse bu durum sadece zorunluluk değil, bir önceliktir. Bakanlığımızca hazırlanan 2024-2029 Stratejik Planı ve Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde sunulan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi de bu kararlılığın göstergesidir. Bugün burada, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce uygulamaya konan Öz Değerlendirme Sistemiyle birlikte; İl Müdürlüğümüz bünyesinde, Sayın Bülent Altıntaş’ın liderliğinde, 20 gönüllü arkadaşımızla hayata geçirilecek olan Kurumsal Performans İzleme Sisteminin yol haritasını paylaşmak üzere bir araya geldik. Tüm bu çalışmaların özünde; mevcut konumumuzun üzerine yeni bir şeyler katmak, gelişim kültürünü canlı tutmak ve hep bir adım öteye geçmek hedefi yatmaktadır. Kusursuz sistem yoktur; her sistemin gelişmeye ihtiyacı vardır. Siz değerli yöneticilerimizin bu hedefe katkı sunacağına gönülden inanıyorum.”

Toplantıda, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş tarafından Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün kalite güvence sistemi kapsamında güncellenen öz değerlendirme uygulamaları hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Sunumda, kalite güvence sisteminin temel bileşenleri olan öz değerlendirme, dış değerlendirme (akran değerlendirme) ve geri bildirim süreçlerine ilişkin uygulama takvimi, performans göstergeleri ve kurumsal sorumluluklar detaylı şekilde katılımcılara aktarıldı.

Ayrıca, İl Kalite Temsilcileri tarafından yürütülecek rehberlik faaliyetleri, öz değerlendirme raporu ve eylem planı hazırlama süreçleri ile mtekgs.meb.gov.tr portalının kullanımı ve Kurumsal Performans İzleme Sistemi hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Öz Değerlendirme Uygulamasının yanı sıra Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü yönetiminde hayata geçirilen Kurumsal Performans İzleme Sistemine dair bilgilendirmenin de yapıldığı toplantıda, okul yöneticileri ve kalite temsilcileri arasında ortak anlayışın geliştirilmesi ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması konularına da vurgu yapıldı.