Bursa’nın İnegöl ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verilirken, İznik ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, 20 Şubat 2025 Perşembe günü resmi olarak taşıma çerçevesinde, özel eğitim ve kırsal mahallelerden gelen öğrencilerimiz için eğitim öğretime (1) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Öte yandan, İznik’te ise Candarlı İlk ve Ortaokulu ile Sansarak İlkokulu’nda eğitime 1 gün ara verilirken, Gürmüzlü, Hacıosman, Kırıntı, Elmalı, Candarlı, Sansarak, Kırkharman, Sarsu ve Kutluca mahallelerinden taşıma yoluyla gelen ilk, orta ve lise öğrencileri de kar tatilinden yararlandı.