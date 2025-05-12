Bursa’da doğa tutkunu 41 yaşındaki Hasan Hacıoğlu, ormanlık alanlara kurduğu fotokapanlarla yaban hayatını kayıt altına alıyor.

Osmangazi ilçesinde yaşayan ve yaban hayatına özel ilgi duyan Hacıoğlu, çıktığı doğa yürüyüşlerinde farklı bölgelere kurduğu fotokapanlarla doğanın bilinmeyen tarafına ışık tutuyor. Uzunca bir zamandır doğa sporlarıyla ilgilenen, yıllardır Bursa’da yaban hayatını kayıt altına alan Hacıoğlu, "Boş zamanlarımı doğada gezerek, kamp yaparak yaban hayvanlarını uzaktan da olsa takip ederek geçiriyorum. Evde kalan kemik, yemek artıklarını bir poşete koyup dağda yaban hayvanlarına yem olarak kullanıyorum. Bu zamana kadar kentin çeşitli bölgelerine kurduğum fotokapanla ayı, kurt, tilki, çakal, sansar, domuz gibi yaban hayvanları kayıt altına almaya başardım. Vakit buldukça bölgedeki türlerin varlığını belgelemek ve farkındalık oluşturmak için gayret gösteriyorum. Sosyal medya bu anlamda önemli bir araç oluyor ve orada da paylaşımlar yapıyorum" ifadelerini kullandı.