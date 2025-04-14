Yunus Emre Enstitüsü'nün destekleriyle, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen uluslararası kardeş okul ağı çalışmaları kapsamında, Sakarya Ortaokulu ile Bosna-Hersek’te bulunan OŠ “Kiseljak 1” Bilalovic Okulu arasında kardeş okul protokolü imzalandı.BURSA (İGFA) - Bursa’dan Bosna-Hersek'e Uluslararası kardeşlik köprüsü kuruldu. Hamidiye Tarım MTAL ev sahipliğinde düzenlenen törene İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş, kardeş okul protokolünün sadece iki okul arasında değil, iki ülke gençliği arasında da güçlü bir gönül köprüsü oluşturduğunu ifade etti. Altıntaş, “Eğitim, sadece sınıflarda verilen bilgiyle sınırlı değildir. Öğrencilerimizin farklı kültürlerle temas kurmaları, dünya vatandaşı olma yolunda önemli bir adımdır. Bu tür iş birlikleriyle öğrencilerimizin kültürel farkındalığı gelişirken, evrensel değerlere sahip bireyler olarak yetişmeleri desteklenmiş oluyor. Bu protokol ile hem akademik hem de insani yönden güçlü bireyler yetiştirme amacımıza bir adım daha yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız hafta ilimizi ziyaret eden Yunus Emre Enstitüsü Bosna-Hersek Koordinatörü Sayın Mehmet Akif Yaman’ın bu sürece yönelik sunduğu rehberlik ve kültürel destek, iş birliğimizi daha da anlamlı kılıyor.” dedi.

Sakarya Ortaokulu Müdürü Erhan Şimşek, öğrencilerin farklı kültürel değerlerle buluşarak iletişim becerilerini geliştirme ve dünya vatandaşı olma yönünde önemli kazanımlar elde edeceğini vurgularken OŠ “Kiseljak 1” Bilalovic Okulu Müdürü Nermin Merhemić de, Türk eğitim sistemiyle kurulacak bu kardeşlik köprüsünden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İmzalanan kardeş okul protokolü; eğitimde iş birliği, kültürel etkileşim ve öğrenciler arasında kalıcı dostluklar kurulmasını hedefliyor. Bu kapsamda öğrenci ve öğretmen değişimleri, iyi uygulamaların paylaşılması, ortak projeler, kültürel ve eğitsel ziyaretler gibi çok yönlü faaliyetler planlanıyor.