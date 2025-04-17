Ankara’da down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan AVM’ye tepkiler sürerken, Özel Eğitim Gerektiren Çocuk Hakları Derneği’nden Bursa’daki AVM’ler için bir öneri geldi. Özel çocuklar da aynı durumun Bursa’daki alışveriş merkezlerinde yaşanmaması için bir farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Ankara’daki bir alışveriş merkezinde, 7 yaşındaki down sendromlu bir çocuğun oyun alanına alınmamasına sert tepki gösteren Bursa Özel Eğitim Gerektiren Çocuk Hakları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Akyıldız, olayın, engelli çocuk sahibi tüm aileleri derinden yaraladığını vurguladı. Dernek olarak Ankara’da ortaya çıkan ayrımcı uygulamayı şiddetle kınadıklarını belirten Başkan Hüsamettin Akyıldız, "Meseleyi değerlendirirken ‘Yangın çıkmadan tedbir alınız; yangın çıktıktan sonra tedbir almak ahmakların işidir.’ şeklindeki veciz söz, yöneticilerimizin sorunlar karşısında takındığı pasif ve gecikmeli yaklaşımı çok açık şekilde yansıtmaktadır. Ne yazık ki ülkemizde toplumsal sorunlar karşısında bütüncül, akılcı ve kalıcı çözümler üretmek yerine, anlık, tepkisel yaklaşımlar benimsenmekte ve bu da alınan tedbirlerin ya yetersiz, ya da geçici olmasına sebep olmaktadır. Hâlbuki Türkiye, Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına Dair Sözleşme’yi 2007’de imzalamış ve çeşitli yasal düzenlemeleri hayata geçirmiştir. ‘Çocuklar bizim geleceğimiz. Hepimiz birer engelli adayıyız.’ gibi söylemlerle günü kurtarmaya çalışan fakat kalıcı çözüm üretmeyen kişi ve kurumlar, her olumsuzlukta sorumluluk sahibidir." diye konuştu.

Akyıldız, konuyla ilgili önerilerini şu sözlerle ifade etti;

"Bursa’daki AVM’lerde bu tür olayların yaşanmadığını düşünmekle birlikte, kapsayıcı bir ortam oluşturulması adına proje önerimiz bulunmaktadır. Haftanın belirli gün ve saatlerinde, özel bakıma ihtiyaç çocukların oyun alanlarından faydalanabilmesi sağlanmalıdır. Derneğimiz, alanında uzman kişiler ve üniversitelerle iş birliği içinde bu özel saatlerde gönüllü görev alabilir ve gerekli önleyici tedbirlerin alınmasına katkı sunabilir. Bu çalışma; bir proje kapsamında profesyonel şekilde yürütülürse hem kalıcı, hem de sürdürülebilir bir uygulama haline dönüşebilir. Yerel yönetimleri, AVM işletmecilerini ve sivil toplum kuruluşlarını iş birliği içinde hareket etmeye davet ediyoruz."