Bursa’nın İnegöl ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç, 5 saat süren çalışmalar sonucu bulundu.

Çayyaka Mahallesi’nde 2 gündür haber alınamayan Bestami Tiryakioğlu (29) için ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma Komutanlığı koordinesinde AFAD, İNDAK arama kurtarma ve jandarma ekipleri son olarak Çayyaka Mahallesi’nde görülen gencin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler 5 saat süren çalışmalar sonucu genci Sarıpınar Mahallesi’nde buldu. Sağlık durumu iyi olan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak sağlık kontrolünden geçirildi.