Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narko Nokta" ve ""Narko Nokta " başlıklı eğitim ve etkinlik faaliyetleri şehrin farklı noktalarında 3 bin 772 kişiyi bilgilendirdi.

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Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele eğitimi, bilgilendirme ve farkındalık etkinlikleri çerçevesinde şehrin farklı noktalarında etkinlik ve eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak 21 ayrı etkinlikte 3 bin 772 kişiye ulaşarak "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narko Nokta" konulu farkındalık eğitimleri ve etkinlikleri yaptı.

Kaynak: İHA