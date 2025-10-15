Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından rutin olarak uygulanan hasat öncesi pestisit denetimi dahilinde ülkemizde yasaklı bulunan zirai ilaç kullanımının tespit edildiği 40 ton armut imha edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hatalı zirai ilaç kullanımının önlenmesi amacıyla tarla, bağ, bahçe ve seralarda hasat öncesi pestisit denetimi uygulamasının titizlikle sürdürdüğünü belirten İl Müdürü İbrahim Acar konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Bursa genelinde tarla ve bahçelerden bin 300 adet meyve sebze numunesi alındığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Gıda Kontrol Laboratuvarlarında yapılan analizlerde numunelerde tavsiye dışı kullanım tespit edilmesi halinde üreticiye idari para cezası uygulanacağını, yasaklı madde tespit edilen ürünlerin ise yerinde imha edileceğini aktardı.

Üreticilerin zirai ilaçları etiket bilgilerinde yer alan doz ve zamana uygun kullanmaları gerektiğinin önemine dikkat çeken İl Müdürü Acar, üreticilere? tavsiye dışı ilaç kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu. Hatalı zirai ilaç kullanımının doğal dengeyi tahrip ettiğini, ürünlerin kalitesini bozduğunu ve ekonomik değerini düşürdüğünü hatırlatan Acar, zirai mücadele yapan çiftçilerimizin İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin tavsiyelerini ve bitki koruma ürünleri veri tabanında bulunan bilgileri dikkate alarak mücadele yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

Kestel ilçesinde gerçekleşen imha işlemine Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Yetkilisi Sadık Ertuğrul, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Doğan ile imha görevlileri katıldı.