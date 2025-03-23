Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan "Spor Kültürü ve Olimpik Değerler Eğitimleri", Bursa’daki okullarda uygulanmaya başlandı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif yönlerini de desteklemek amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Spor kültürü ve olimpik değerler eğitimleri Bursa'nın Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde başladı. Eğitimlerin ilk aşamasında Nilüfer ve İnegöl ilçelerindeki 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik sunumlarda çocuklara erken yaşlardan itibaren spor kültürü kazandırılması, olimpiyat oyunları hakkında bilgi verilmesi ve olimpizmin temel değerleri olan dürüstlük ve rakibe saygı gibi evrensel ilkelerin benimsetilmesi hedeflendi.

Etkinliklerde, kısa video gösterimleri, çizgi filmler ve soru-cevap bölümü gibi interaktif içeriklere yer veriliyor.

OLİ maskotu eşliğinde yapılan fiziksel aktivitelerle çocukların enerjilerini doğru şekilde kullanmaları ve motor becerilerini geliştirmeleri sağlanıyor. Bu tür interaktif ve eğitici programlar, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine önemli katkılar sunuyor.

Bursa’da başlayan bu eğitimler, öğrencilerin spor kültürü ve olimpik değerlerle tanışmalarını sağlayarak, onları geleceğin bilinçli sporcuları ve spor severleri olma yolunda teşvik ediyor.