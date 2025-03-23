SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlen "Yıldız Kız Basketbol Türkiye Yarı Final Maçları"nda adını en iyi sekiz takım arasına yazdırarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Spor Salonu’nda düzenlen müsabakalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gaziantep, Adana, Bitlis, Erzurum, Diyarbakır ve Batman’dan takımlar katıldı.

Deniz Kızılateş, Yağmur Diken, Nehir Karaoğlu, Betül Nakıboğlu, Yaprak Ece Tunçel, Gülay Elizan Ozgenç, Ada Palta ve Öykü Melek Özefe’den oluşan SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı Türkiye finallerine katılma hakkı kazanarak önemli başarıya imza attı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin başarıları ile gurur duyduklarını belirterek, öğrencilerini ve antrenörleri Burak Almacı’yı tebrik etti.