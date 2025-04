Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyespor Kulübü’nün farklı branşlarda mücadele ettiği takımlar için destek çağrısında bulunarak, “Sporun geleceği, ortak akıl ve dayanışma ile şekillenecek” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek 2024 -2025 sezonunu değerlendirdi ve gelecek sezon hedeflerini paylaştı.

Nilüfer Üçevler Spor Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıya, çok sayıda basın mensubunun yanı sıra, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Zerrin Güleş, Okan Şahin, Şirin Arıbaş, Mahmut Demiröz ve sporcular da katıldı. Toplantıda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sporun gelişimi için bütçe ve planlamanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sporun kıymetli bir alan olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, “Profesyonel sporların maliyeti çok yüksek. Bazı rakip kulüpler bizim 4 katımız bütçeyle hareket ediyor. Gerçekçi olmak gerekirse bu sürdürülebilir değil. Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nın da yarışmacı kimliğini koruması için desteğe ihtiyacımız var” dedi.

Nilüfer Belediyesi’nin hem profesyonel hem de amatör branşlarda desteğini sürdüreceğini belirten Başkan Özdemir, “Sporun geleceği ortak akıl ve dayanışmayla şekillenecek” ifadelerini kullandı. Başkan Şadi Özdemir, dünyaya açılan bir marka oluşturulması için Nilüfer Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’na yatırım yapılması gerektiğini vurgulayarak, iş dünyasına destek çağrısında bulundu.

Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer’in bir spor kenti olduğunu vurgulayarak, kente yapılacak yeni spor yatırımları hakkında da “Nilüfer’e bir spor salonu ve atletizm pisti kazandırmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Bu projeleri dönemimiz içinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“DEPLASMAN GİDERLERİ BÜTÇEYİ ZORLUYOR”

Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or da Belediyespor Kulübü’nün bütçesine değindi. “Voleybol A Takımı’nın sadece deplasman gideri yaklaşık 2 milyon lira. Toplamda bu rakam 5 milyonu buluyor” diyen Or, destek çağrısında bulundu. Muharrem Or, “Bursa’nın iş insanlarına sesleniyoruz. Eğer destek verirseniz, çok daha güçlü bir Nilüfer Belediyespor göreceksiniz” diye konuştu.

Kadın voleybol takımının geride bıraktığı sezonu değerlendiren Or, “Ligde kalmayı son haftalarda başardık. Bu bize ders oldu. Bu doğrultuda Türkiye U20 Kadınlar Baş Antrenörlüğü yapmış Gökhan Durmaz ile üç yıllık bir planlama yaptık. Altyapıdan da birkaç oyuncuyu A Takıma kattık ve istediğimiz isimlerle anlaşmalar sağladık” dedi. Or, hentbol branşındaki başarıların şehirde büyük heyecan yarattığını vurguladı.