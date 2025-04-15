Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde park halindeki otomobilini küle dönmüş halde bulan araç sahibi şoke oldu.

Olay, Nusratiye Mahallesi Derman Kümeevleri 3. Sokak’ta meydana geldi. Sabah saatlerinde yol kenarında küle dönen bir otomobilin görülmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti. İtfaiye ekipleri, demir yığınına dönen otomobile tedbir amaçlı tazyikli su tuttu.

Araç sahibi M.K., aracını küle dönmüş halde görünce büyük şaşkınlık yaşadı. M.K.’nin şikayeti üzerine polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. M.K. zararının yaklaşık 150 bin lira civarında olduğunu söyledi.