Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için farklı projelere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, küçük okurları ‘Göçler Zamanı’ adlı çocuk kitabının yazarı H. Suat Delibaş ile buluşturdu.BURSA (İGFA) - Başta çocuklar olmak üzere her yaştan Bursalı'ya kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, farklı yaş gruplarındaki okurlarını yazarlarla buluşturmaya devam ediyor.

Son olarak Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinlikte, ‘Göçler Zamanı’ adlı kitabın yazarı H. Suat Delibaş, İbni Sina İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Çocuklara kitap yazma sürecini anlatan Yazar H. Suat Delibaş, kitabında daha çok insanların paylaşarak, birbirini ötekileştirmeden ve savaşmadan yaşamasını anlatmak istediğini dile getirdi.

Delibaş, söyleşinin ardından ‘Göçler Zamanı’ adlı kitabını öğrenciler için imzaladı.