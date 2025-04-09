Bilecik, genç sporcuların becerilerini sergilediği önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

7-8-9 Yaş ve 13+ yaş Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Spor Oyunları ile Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi 1. Etap Baraj Geçme Yüzme yarışları, coşkulu bir atmosferde tamamlandı.

Yarışlar sonunda ödüller, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından sporculara takdim edildi. Organizasyonda görev alan tüm sporcu, antrenör ve hakemler, katkılarından ötürü büyük takdir topladı.