Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz ile birlikte SMA hastası Bilecikli Aydem Emine Dürük’ü ziyaret etti.

Aydem ve annesi ile sohbet eden Başkan Subaşı, tedavi için yürütülen çalışmada gelinen son durum hakkında bilgi aldı. Anne Fatma Dürük ise Başkan Subaşı ve Bayırköy Belediye Başkanı Dilsiz’e ziyaretleri ve yaptıkları katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

‘’Aydem’in yaşama tutunma azmini bir kez daha gördük’’

Yaptığı ziyaret hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, ‘’Onun gülen gözlerinde yaşama tutunma azmini bir kez daha gördük. Bugün, Bayırköy Belediye Başkanımız Aykut Dilsiz ile birlikte SMA hastası Bilecikli minik Aydem’i ziyaret ettik. Aydem’in sağlığına kavuşması için gereken desteğin yüzde 80’i tamamlandı. Şimdi hep birlikte el ele vererek son adımı atma zamanı. Tüm vatandaşlarımızı, Aydem’e umut olmak için desteğe davet ediyorum" dedi.

Gereken maddi desteğin yüzde 80’ine ulaşıldı

Yapılan paylaşımda ayrıca gereken maddi desteğin yüzde 80’ine ulaştığına dikkat çeken Başkan Subaşı, Valilik onaylı kampanyaya katılmak için hesap bilgilerinin de paylaşıldığını söyledi.