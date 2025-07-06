Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa’da düzenlenen ’Kültür Yolu Festivali’ konserinde yine arbede çıktı. Şarkıların unutulduğu konserde yumruklar konuşurken, insanların geride bıraktığı çöpler ise herkesi çileden çıkardı.

Bursa’da yaklaşık 1 haftadır Nilüfer FSM Hastane Alanı’nda gerçekleşen konserlerden hafızalara kazınan sadece kavgalar oldu. Her gün başka bir olayın yaşandığı konserlerde dün sahneye çıkan sanatçı Sefo’nun konserinde de arbede yaşandı. Bilinmeyen bir sebeple birbirine giren gençler, ortalığı savaş alanına çevirdi. Kavga yola kadar taştı.

Konserin bitimiyle birlikte ise vatandaşların geride bıraktığı çöpler büyük tepki çekti. Vatandaşlar, "Türk halkının medeniyet seviyesi. Atan insan, toplayan da insan. Yazık değil mi toplayan insana" diyerek tepkilerini dile getirdiler.