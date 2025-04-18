Bursa’da Büyükşehir Belediyesi yangınlara kısa sürede müdahale edebilmek için köylere söndürme tankeri dağıtıyor. Yenişehir ilçesinde söndürme tankerleri törenle muhtarlara teslim edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen yangın söndürme tankerleri Yenişehir’de muhtarlara teslim edildi.

CHP Yenişehir İlçe Başkanı Deniz Dörtkardeş, "Bugün Yenişehir İtfaiye Şantiyemizde , Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in kırsal mahallerimizde oluşabilecek yangınların büyümeden söndürülmesi ve anında müdahale edilebilmesi için gönderdiği ilk etap yangın söndürme tankerleri, yapılan kura sonucu almaya hak kazanan kırsal mahalle muhtarlarımıza , İtfaiye yetkilileri tarafından verilen eğitim sonrası teslim etmiş bulunmaktayız" dedi.

Eğitim ve sonrası teslim törenine, İlçe Başkanı Deniz Dörtkardeş, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve gençlik kolları başkanı da hazır bulundu.