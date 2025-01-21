Bursa’nın Osmangazi ilçesinde epilepsi ve alzhemir hastası Fadime Gündüz, ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Aile, Fadime Gündüz’ü görenlerin durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirmesini istedi.

45 yaşındaki epilepsi ve alzhemir hastası Fadime Gündüz, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nden ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Gündüz’e ulaşamayan kederli aile, karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Aile, Fadime Gündüz’ü görenlerin durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirmesini istedi.