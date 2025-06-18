Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan helikopterle müdahale ediliyor.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi Taş Ocakları mevkisindeki ormanlık alanda başladı. Makilik alan olduğu öğrenilen bölgede çıkan yangına müdahale için bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ ne ait ekipler sevk edildi. Bir yangın söndürme helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor.