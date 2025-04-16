Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki çift yaralandı.

Kaza, saat 11.45 sıralarında Muradiye Mahallesi Dere Boyu Caddesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Hüseyin K. (71) idaresindeki 59 ALL 340 plakalı motosiklet, virajda karşı yönden gelen Yakup A. (41) idaresindeki 63 ACV 558 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin K. ile yanındaki eşi Rabia K. (52) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve hayati tehlikeleri bulunmadığı belirlenen çift ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.