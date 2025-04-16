Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Orta Sakarya Vadisi’nde yürüttüğü zeytinciliği geliştirme projesi kapsamında ürettiği Dorlion markalı zeytinyağı ile büyük bir başarıya imza attı. Zeytindostu Derneği tarafından düzenlenen 18. Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması’nda, Dorlion zeytinyağı üç ayrı hasat çeşidiyle ödül alarak, kalitesini bir kez daha kanıtladı.

Büyükşehir Belediyesi, Orta Sakarya Vadisi’nde zeytin yetiştiriciliğini artırmak, erken hasat soğuk sıkım yöntemiyle natürel sızma zeytinyağı üretmek ve bu ürünün minör bileşenlerinin analizlerini yaptırarak bölgeye kattığı değerleri ortaya koymak amacıyla başlattığı projeyi başarılı bir şekilde sürdürüyor. Bu proje kapsamında elde edilen Dorlion markalı içimlik natürel sızma zeytinyağı, şimdiye kadar 100 ml ve 250 ml’lik şişelerde tüketicilerle buluşmuş, yakın zamanda ise 5 litrelik yemeklik zeytinyağı da Büyükşehir Belediyesi Üretici Marketlerinde satışa sunulmuştu.

Zeytinyağı kalitesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Zeytindostu Derneği’nin düzenlediği 18. Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması’nda büyük beğeni topladı. Etiketsiz şişelerle yapılan ve noter huzurunda kodlanan, tamamen kör tadım yöntemiyle gerçekleştirilen yarışmada, uzmanlar objektif bir değerlendirme yaptı. Her bir damlada kaliteyi en üst seviyede arayan bu prestijli yarışmada, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin tescilli markası Dorlion; 2023 Erken Hasat Natürel Sızma Zeytinyağı ve 2024 Özel Seri Natürel Sızma Zeytinyağı ürünleriyle gümüş, 2024 Olgun Hasat Natürel Sızma Zeytinyağı ürünüyle bronz derecelerini kazanarak, kalite standartlarını pekiştirdi.

Şef Ahmet Güzelyağdöken, Dorlion zeytinyağını ve yarışmaya katılan diğer zeytinyağlarını kullanarak hazırladığı özel yemekleri katılımcılara sundu. Bu eşsiz yemekler, zeytinyağının lezzetini en iyi şekilde yansıtarak, yarışma sürecinde dikkat çekici bir deneyim sundu.

Belediye adına ödülü alan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personelinden Sevgi Mişe, Dorlion zeytinyağının bu önemli başarıya ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Bu ödüller, sadece Eskişehir’in zeytinyağına olan ilgiyi artırmakla kalmayıp, bölgedeki zeytin üreticilerine de büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Dorlion markası, gelecekte de kalitesini koruyarak, zeytinciliğin gelişimine katkı sağlamaya devam edecek.