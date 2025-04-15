Bursa İnegöl Belediyesi’nde farklı birimlerde görev yapan 47 personele “Yüksekte Çalışma Eğitimi” verildi.BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediyesi personel işleri tarafından kurumda farklı birimlerde görev yapan 47 personele yönelik Yüksekte Çalışma Eğitimi düzenlendi.

12 Nisan Cumartesi günü belediye binası konferans salonunda yapılan organizasyon ile personelin eğitimleri tamamlandı. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında zorunlu olan eğitim, alanında uzman iş güvenliği uzmanları tarafından verildi.

Personellere iş güvenliği kanunu ve ilgili yönetmeliklere ilişkin de bilgiler verilirken, yüksekte çalışma noktasında kullanılacak ekipmanlardan nelere dikkat edileceğine kadar da tüm detaylar paylaşıldı.