Bursa’da hastanede konser veren mehter takımı kahramanlık türküleri ve marşlarla moral verdi.

Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, tedavi gören hastalara moral vermek için ilginç bir faaliyete imza attı. Hastaneye gelen mehter takımı, bahçede hastalara moral konseri gerçekleştirdi. Mehter takımı tarafından söylenen marş ve türkülere hep bir ağızdan söyleyen hastalar, konseri coşkuyla takip etti. Hastanede aylardır tedavi gören hastalar mehter marşlarıyla moral buldu.