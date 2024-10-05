Bursa'da bebeğiyle birlikte kaldırımdan yürüyen 28 yaşındaki Yıldız Polat, ara sokaktan çıkıp anayola dönüş yapan TIR'ın dorsesinin altnda kalarak can vermişti. Korkunç kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı.BURSA (İGFA) - Kaza, 29 Eylül Pazar günü Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde yaşanmıştı. Ara sokaktan Ankara Yolu Caddesi'ne çıkan Muzaffer U. yönetimindeki 06 AZB 72 plakalı TIR'ın dorsesi, manevra yaptığı sırada, kaldırımda ebek arabasıyla birlikte yürüyen, Yıldız Polat'ı altına aldı.

Talihsiz kadın dorsenin altında kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Polat, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitirirken, TIR şoförü Muzaffer U. ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

TIR SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI

Polis merkezinde ifadesi alınan TIR sürücüsü Muzaffer U., bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Musaffer U., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Öte yandan kaza anı ise metro hattının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Yıldız Polat'ın çocuğunun bulunduğu bebek arabasıyla kaldırımda yürüdüğü sırada ara sokakta çıkış yapan TIR'ın dorse tekerleğinin çarptığı ardından da altında kaldığı anlar yer aldı.