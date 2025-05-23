Bursa Yıldırım Belediyesi 3. Geleneksel Engelsiz Mutfak Gastronomi Yarışması Ve Pikniği, Cumalıkızık Orman Parkı’nda yapıldı.BURSA(İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği Engelsiz Mutfak Gastronomi Yarışması ve Pikniğinde engelsiz şefler önce kıyasıya yarıştı, sonra doyasıya eğlendi.

Yıldırım Belediyesi 3. Geleneksel Engelsiz Mutfak Gastronomi Yarışması ve Pikniği, Cumalıkızık Orman Parkı’nda yapıldı. Türkiye’de özel gereksinimli bireylerin mücadele ettiği ilk ve tek gastronomi yarışmasına, 120 yarışmacı katıldı. Engelsiz şefleri yalnız bırakmayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizim yönetim anlayışımızda ‘engel’ kavramına yer yok. Bizim için çok özel bireyler olan kardeşlerimizin önündeki tüm engelleri yıkıyoruz. Kardeşlerimiz yeter ki hayal etsin, azim etsin biz her zaman onların yanındayız” dedi.

12 BRANŞTA 1050 ÖZEL BİREYE EĞİTİM

Bu etkinliğin sadece bir piknik veya eğlence olmadığına vurgu yapan Başkan Yılmaz, “Burada, yıllardır süren emeğin ve inancın bir meyvesini paylaşıyoruz. Engelsiz Yaşam Okulumuzda 12 farklı branşta bin 50 kardeşimiz eğitim alıyor. Her çocuğumuzun içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. Bugün burada onların yeteneklerine tanık olmak, bizim için büyük bir gurur” diye konuştu. Piknik, mini konser, çeşitli aktiviteler ile devam eden etkinlikte, özel gereksinimli bireyler ve yakınları doyasıya eğlendi.