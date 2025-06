Bursa’da kütüphane, spor merkezi, yüzme havuzu ve kafesiyle 7’den 70’e herkese hizmet verecek Dr. Sadık Ahmet Gençlik Spor Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla hizmete açıldı.

Yıldırım Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan; kütüphanesi, spor merkezi, yüzme havuzu ve kafesiyle 7’den 70’e herkese hizmet verecek Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi hizmete açıldı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen törene; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık Ahmet, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen, Emel Gözükara Durmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Başbakan Eski Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Eski Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Akkaya, ilçe belediye başkanları, kurum yöneticileri, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

12 ay hizmet verecek

Halı saha ve yılda sadece iki ay kullanılabilen yüzme havuzdan oluşan tesisi, 7 bin 350 metrekarelik alanda, 12 ay hizmet verecek bir merkeze dönüştürdüklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Merkezimizin bünyesinde yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, çocuklar için jimnastik, karate, taekwondo salonları, kadın ve erkek fitness salonu, modern kitap kafe, kütüphane ve teknoloji araştırma ve geliştirme merkezi bulunuyor. Sadece geçtiğimiz üç aylık süreçte Dr. Sadık Ahmet Spor ve gençlik Merkezi’nden 40 binin üzerinde insanımız istifade etti. Bu tesisimiz bir taraftan mahallelilerimizin komşularımızın buluşma noktası olurken diğer taraftan da Dr. Sadık Ahmet’in kararlılığından, cesaretinden, adanmışlığından, kimliğinden feyz alan nesiller yetişmesine katkı sağlayacak" dedi.

336 bin kişiye spor imkanı

Yıldırım’da sporla güçlenen, sanatla incelen, kitapla büyüyen bir gençlik tasavvur ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, "Göreve geldiğimizden bugüne 336 bin insanımıza spor hizmeti sunduk. 4 bin 313 lisanslı sporcumuz 4 bin 316 madalya, 210 kupa kazandı. 2 bin 787 özel çocuğa ve ailesine destek olurken, kadın spor merkezlerimizde 75 bin 233 kadın istifade etti. Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi yalnızca bugünün değil, yarının Yıldırım’ı için bir yatırım. Burada bir bina değil; birlikte düşünen, birlikte üreten, birlikte yaşayan bir şehir idealinin somut karşılığını inşa ettik. Spor yapan her çocuk, kitap okuyan her genç, birlikte üreten her mahalleli Sadık Ahmet’in izini sürdükçe; bu eser anlamını bulacak. Bu vesileyle bu merkezimizin ilçemize kazandırılmasında büyük desteği olan Bakanımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bursa’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlik merkezleri bizim için çok önemli. Türkiye çapında 600’ün üzerinde gençlik merkezimiz bulunuyor. Bu merkezler, gençlerimizin bir araya geldiği; kütüphaneleriyle, eğitim imkanlarıyla, sınıflarıyla, atölyeleriyle, spor alanlarıyla hizmet sunduğu yerlerdir. İşte bugün bunun önemli yansımalarından birisi olan Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi’ni açıyoruz. Yaşamı, mücadelesi ile gençlerimize ilham kaynağı olacağına inandığım Dr. Sadık Ahmet’i de rahmetle anıyorum. Bu projeler, belediyelerle iş birliği içinde yürütüldüğünde çok daha güçlü oluyor. Belediyelerimizin bu koordinasyona verdiği katkı bizim için çok kıymetli Oktay Başkan, Yıldırım’a yeni spor tesisleri kazandırmak için çok çalışıyor. Biz de kendisini her zaman destekliyoruz. Piremir Gençlik ve Spor Merkezi için protokol imzaladık. Kısa süre içerisinde bunu da tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık Ahmet de, böyle bir tesisin açılışında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dr. Sadık Ahmet’in vefatının üzerinden 30 yıl geçti. Ancak bizim ve milletimizin içindeki acı hala ilk günkü gibi içimizi yakıyor. Sadece böyle tesislerin açıldığını, burada gençlerin yetişeceğini görmek acımızı bir nebze de olsa hafifletiyor" dedi.

Dr. Sadık Ahmet’ten bahseden eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise, "Onun yaktığı umut ışığı özgürlük meşalesine dönüştü ve toplum nefes aldı. Milleti için kendini feda eden Dr. Sadık Ahmet’in adının bu tesise verilmesinden dolayı hem Batı Trakya Türkleri hem de Bursalılar adına Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Daha sonra başarılı sporcular ödüllendirildi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bakan Osman Aşkın Bak ve davetlilere, dualarla hizmete açılan tesisi gezdirdi.