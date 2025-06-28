TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kilis’te çiftçilerle bir araya geldi. Don, dolu, kuraklık gibi afetlerin tarımı vurduğunu belirten Bayraktar, su krizine karşı acil önlem çağrısı yaptı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kilis Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret ederek çiftçiler ve muhtarlarla bir araya geldi. Bayraktar, 2025 yılında doğal afetlerin etkisinin arttığını vurgulayarak, özellikle kuraklık tehlikesine dikkat çekti ve tarım alanında açıklamalarda bulundu.

Mayıs ayında yaşanan don felaketinde sıcaklıkların eksi 30 derecelere kadar düştüğünü belirten Bayraktar, "Son 30 yılda Türkiye böyle düşük sıcaklıklarla karşılaşmadı. 65 ilde ürün kayıpları yaşandı. Donun yanı sıra dolu, aşırı yağış ve hortum gibi afetler de üreticiyi olumsuz etkiliyor" dedi.

Kilis’te yaklaşık 2 bin 160 çiftçinin don felaketinden etkilendiğini aktaran Bayraktar, 26 bin dekar alanda zarar oluştuğunu, en çok fıstık, üzüm, ceviz ve badem bahçelerinin etkilendiğini söyledi. Bayraktar, "Merkez başta olmak üzere Musabeyli, Elbeyli ve Polateli ilçelerinde arpa, buğday, nohut ve kırmızı mercimekte kayıplar yüzde 90’a ulaştı" diye konuştu.

Türkiye’nin Akdeniz havzasında yer aldığını ve bu bölgedeki ülkelerin kuraklıktan olumsuz etkileneceğini daha önce de ifade ettiklerini belirten Bayraktar, "Bugün kişi başı yıllık su tüketimi bin 300 metreküp civarındayken bu miktar 5 yıl içinde bin metreküpün altına düşecek. Türkiye su fakiri bir ülke haline gelecek. Yeraltı sularımız çekilmeye başladı. Tarımda kullanılan su oranı yüzde 77 seviyesinde. Bu nedenle acilen tasarruflu sulama sistemlerine geçilmeli" şeklinde konuştu.

Çiftçilerin bu afetler karşısında devleti ve tarımsal örgütleri yanlarında görmek istediğini vurgulayan Bayraktar, "41. il Hatay’dı, şimdi 42. durak olarak Kilis’e geldim. Bahçeleri gezip sahayı inceliyorum. Ankara’ya döndüğümde Cumhurbaşkanımıza, Maliye ve Çalışma Bakanımıza sahadaki tabloyu ilettim. Nakdi destek çalışması yapılıyor, umarım kısa sürede sonuçlanır" dedi.

Bayraktar, ayrıca çiftçilerin borçlarının faizsiz olarak yapılandırılmasını talep ettiklerini belirterek, "Yeter ki çiftçimizi tarlada tutalım. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın" ifadelerini kullandı.