Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri gerçekleştirdiği operasyonla çeşitli suçlardan aranan 2 kişiyi yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, hakkında “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E. A.(39) ve "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 14 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası bulunan F. Y.(24) adlı şüpheliler JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.