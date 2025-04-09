Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Dijital Dönüşüm Uzmanlık Grubu ile Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Dijital Dönüşüm Komisyonu paydaşlığında “Sanayi ve İş Dünyasında Blockchain” Konulu toplantı BUSİAD Evi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, açılış konuşmasında, Blockchain teknolojisinin devrim yaratma potansiyeli bulunduğunu belirterek, özellikle finansal sektör, tedarik zincir yönetimi, dijital kimlik doğrulama ve sözleşmelerini otomatikleşmesi gibi alanlarda geniş bir kullanım alanı bulduğunu ifade etti.

“Blockchain, merkeziyetsiz bir yapıya sahip olması sayesinde verilerin, güvenli ve değiştirilemez olarak saklanmasını sağlamaktadır” diyen Şençayır, tedarik zinciri yönetiminin daha şeffaf ve izlenebilir olduğunu da belirtti. Şençayır, Blockchain’in sahtecilik, hileli işlemlerin ve kayıpların önlenmesini de sağladığını söyledi.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncer Hatunoğlu ise, endüstri 4.0 gelişim sürecinden kısaca bahsettikten sonra, BUSİAD Dijital Dönüşüm Uzmanlık Grubu’nun iş verenlerin, profesyonellerin bilinçlendirilmesi ve üniversite sanayi işbirliklerine önem verdiklerini ve BUİKAD’la bu toplantıyı düzenledikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Özhan Sağlık da Blockchain’in teorik altyapısı hakkında bilgi verdi. Dr. Sağlık, kriptografik algoritmaların 2000’li yıllarla Blockchain teknolojilerin temelini oluşturduğunu kaydederek, bu sistemin en büyük özelliğinin değiştirilmesinin çok çok zor olmasından kaynaklandığını da aktardı.

Bir bloğun değiştirilmesinin tüm blokların değiştirilmesini gerektirdiğini ifade eden Dr. Sağlık, bunun mümkün olmadığını söyledi. Blok zinciri internetin keşfinden sonra en büyük devrim olarak değerlendirdiklerini kaydeden Dr. Sağlık, verilerin güvenli olarak koruyan tek teknolojinin blok zincir teknolojisi olduğunu kaydetti.

Bitcoin’in çıkışı hakkında da bilgi veren Dr. Sağlık, “Blok zincirlerdeki temel anahtar kavram dijital cüzdan. Temel aktarım bunun üzerinden oluyor” dedi. Akıllı sözleşmeler ve tedarik zincirindeki blok zincir uygulamalarını da anlatan Dr. Sağlık, diğer uygulamaları da dinleyenlere anlattı.

YENİ DÖNEM...

İnfo Production CEO’su Erkan Öz ise çarpıcı bir analiz yaparak, ABD Başkanı Donald Trump’ın dünya sistemine reset attığını kaydetti.

Öz, konuşmasında şunları kaydetti:

“Trump, dünyaya dolarla rezerv tutmayın diyor. 2008 krizine kadar ABD 1 trilyon dolar para basmış 200 yılda. Şimdi 8 trilyon dolar. Dolarla rezerv tutmuş Çin’le işler geriliyor. Çin’in rezervi 1.3 trilyon dolar. Bunun böyle gidemeyeceği 2008’de aslında anlaşıldı. Çin altın biriktirmeye başladı. Bizim yastık altındaki altınlarımız da aslında bizim sigortamız. Trump, doların güçlü bir para birimi olmasını istiyor ama rezerv para birimi olmasını istemiyor. Artık dolar basmak istemiyor. Bitcoin’i devletin stratejik rezerv yapması tesadüfi değil. Ticaret açığını, bütçe açığını bitirme anlayışı da dolar basmayacağız demektir. Onun yerine altın kullanılacak, Bitcoin kullanılacak demektir.”

VADELİ ÇEK VE BLOCKCHAİN...

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cemil Şinasi Türün ise Türkiye kaynaklı olan vadeli çek uygulamasını blok zincirine benzeterek, merkezi olmayan ve para yaratma özelliğini buna örnek verdi. Türün, 2024’te 12 milyondan fazla çek piyasaya sürüldüğünü bunun ön yüzünün tutarının 8 trilyon lira olduğunu arkasının ciro edilmesiyle bu rakamın 20-30 trilyon lirayı bulabildiğini söyledi. Türün, senet ve açık hesapları da buna katınca Türkiye’de göründüğünden farklı bir ekonomisinin olduğunu da kaydetti. Pazar kredibilitesinin Türkiye’de kullanılan bir mekanizma olduğunu belirten Türün, bunu yabancıların anlayamadığını da söyledi. 1 milyon 160 bin kişin çek kullandığını ve ödenmeme oranın yüzde 1.6 çek sayısında miktar olarak da yüzde 2.2 olduğunu ve bunun bankaların sorumluluğunda olmadığını da kaydetti.

Dünyada, son 3-4 günde para sisteminde farklı bir gelişme yaşandığını da belirten Türün, bunun da yeni bir sitem yaratmanın öncü göstergeleri olduğunu da ifade etti.

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tansel Kaya da varlıkların tokenlaşmasına ilişkin bir sunum yaptı. Kaya, 2030 yılında token geleneksel varlıkların 16 trilyon dolarlık bir hazme ulaşacağını da söyledi. Kaya, gayrimenkul, elektrik, su, doğalgaz, ulaşım biletleri, temlik edilen gelirler, alacaklar, karbon kredileri, hisse senetleri, tahviller, değerli metaller (altın, gümüş), zirai ürünlerin tokenlaşacağını belirtti.

Toplantı sonunda Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin “Kır Çiçekleri Okusun Diye” sosyal sorumluluk projesine adına yapılan bağışın sertifikası BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncer Hatunoğlu ve BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır tarafından takdim edildi.