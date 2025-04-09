FIFA, 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde ABD’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda görev alacak hakemler için seminer düzenledi. FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır’ın eğitimci olarak yer aldığı seminerlere Türkiye’den Halil Umut Meler de katıldı.

FIFA, bu yıl 15 Haziran - 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında ABD’de düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda görev alacak hakemlere yönelik seminerler düzenledi. FIFA’nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 32 takımlı turnuvada küresel kulüp futbolu için yeni bir dönemin başlayacağı ve hakemlere de ekstra sorumluluk yükleneceği vurgulandı. 31 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında FIFA Ana Merkezi’nde düzenlenen seminerde Türkiye’den Halil Umut Meler de yer aldı.

Eski hakem Cüneyt Çakır’ın, FIFA eğitimcisi olarak yer aldığı seminerlerde hakemlerin yönetim standartlarının mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarılması amaçlandı.

FIFA Hakemler Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, bu turnuvayla birlikte hakemlerin sorumluluklarının daha da artacağını belirterek, "Hakemlerimizin turnuvaya en iyi koşullarda hazır olmasını istiyoruz. Hakemlik standardının başarılı bir rekabetin anahtarı olduğunu biliyoruz. Hakemlerin bu organizasyonun bir parçası olacağı için heyecan duyacağından eminim" ifadelerini kullandı.

Organizasyonda yer alacak hakemlerin, vücut kameraları kullanacağından bahseden Collina, "Hakemin ne gördüğünü görme olanağına sahip olmak, hakemin çağrıyı nasıl yaptığını değerlendirmek için daha önce hiç sunulmamış bir perspektiften, bir görüş açısından alınan görüntülerin seyircilere yeni bir deneyim sunma bakımından iyi bir şans olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.