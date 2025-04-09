Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde görev yapan Doç. Dr. Mehmet Aydıner’in akademik personel alımı mülakatında sarf ettiği sözlerin ardından bir açıklama da AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem’den geldi. İl Başkanı Erdem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu konuda adli ve idari olarak gerekeni devlet kurumlarımız yapacaktır. Partimize yaptığı hakaretler sebebiyle adli başvurularımız olacaktır" dedi.

İddiaya göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nde görev yapan Doç. Dr. Mehmet Aydıner akademik personel adayı alımı mülakatında, "Fakültemde başörtülü istemiyorum. Başörtülü gelsin bakın neler yapacağım. AK Parti’nin Allah belasını versin. AK Parti’nin karşısına PKK çıksa ona oy vereceğim" dedi. Akademisyenin sözleri üzerine Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından Aydıner gözaltına alındı. Emniyette ifade veren Aydıner, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

"Adli başvurularımız olacaktır"

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Aydıner’i, başörtülü bacılarımıza ve AK Parti’mize yaptığı hakaretlerden dolayı kınıyor ve lanetliyoruz. Yaptığı hakaretleri aynen kendisine iade ediyoruz. Bu konuda adli ve idari olarak gerekeni devlet kurumlarımız yapacaktır. Partimize yaptığı hakaretler sebebiyle adli başvurularımız olacaktır. Kamuoyuna saygıyla arz ederim" dedi.