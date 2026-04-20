Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Doğan Yavaş'ın vefatı, başta üniversite camiası olmak üzere Bursa'da büyük üzüntüye sebep oldu.

Uzun yıllar boyunca Bursa'nın tarihi ve kültürel mirası üzerine önemli araştırmalar gerçekleştiren Yavaş, kentin geçmişine dair yaptığı çalışmalarla hem akademik dünyada hem de yerel tarih meraklıları arasında saygın bir yer edindi. Eserleri ve araştırmalarıyla Bursa'nın kültürel hafızasına önemli katkılar sundu. Meslek hayatı boyunca sadece bilimsel çalışmalarıyla değil, öğrencileriyle kurduğu samimi ilişkiler ve mütevazı kişiliğiyle de öne çıkan Dr. Doğan Yavaş'ın vefatı, öğrencileri ve meslektaşlarını derinden etkiledi.

Yavaş için üniversitede sabah 9.15'te tören düzenleneceği ve Yunuseli Kalemdar Camisi'nde öğle namazına müteakip Hamitler'de toprağa verileceği öğrenildi.