Nilüfer 24. Uluslararası Spor Şenlikleri, birbirinden renkli görüntüler ve heyecanla başladı. Farklı branşlarda yeteneklerini sergileyen sporcular, bir üst tura yükselebilmek için ter döktü.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer İlçe Kaymakamlığı, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nilüfer Belediyespor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen Nilüfer 24. Uluslararası Spor Şenlikleri, centilmence mücadelelerle başladı.

Şenlikler kapsamında Beşevler Şampiyon Melekler Cimnastik Salonu'nda 'artistik cimnastik', Yüzüncüyıl Spor Salonu ve Üçevler Spor Tesisi'nde 'voleybol', Üçevler Spor Tesisi Hentbol Sahası'nda 'hentbol', Ataevler Petank Sahası'nda 'petank' mücadeleleri oldu. Okul takımlarının ter döktüğü oyunlarda genç sporcular, performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı.