İnegöl Belediyespor yüzme takımı, TYF TBMM Bursa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yüzme Yarışlarında; 1 birincilik, 7 ikincilik ve 10 üçüncülük elde ederek toplam 18 madalya kazandı.

18-19 Nisan tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirilen TYF TBMM 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yüzme Yarışları'nda İnegöl Belediyespor yüzme takımı önemli bir başarıya imza attı. Organizasyonda mücadele eden sporcular, sergiledikleri üstün performansla dikkat çekti. Yarışlar sonunda İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları 1 birincilik, 7 ikincilik ve 10 üçüncülük olmak üzere toplam 18 madalya kazanarak organizasyonu başarıyla tamamladı.

Elde edilen dereceler, takımın disiplinli çalışmasının ve sporcuların azminin bir göstergesi olarak değerlendiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bu gurur verici tabloda emeği bulunan sporculara, ailelerine, teknik ekibe ve destek veren herkese teşekkür ederek genç sporcuların azmi ve çalışkanlığının geleceğe dair en büyük umut olduğu söyledi.