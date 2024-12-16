Bursa’da 3 gün önce kaybolan 58 yaşındaki Kadir Çamurcu, vatandaşlar tarafından bulundu.

Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi’nde 3 gün önce evden çıkan ve geri dönmeyen epilepsi hastası Kadir Çamurcu’ya ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Yakınlarının fotoğrafını sosyal medyada paylaştığı Çamurcu’yu Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi’nde gören vatandaşlar aileye ulaştı. Çamurcu’yu belirtilen adreste sağ salim bulan yakınları, kendilerine yardımcı olan vatandaşlara teşekkür etti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.