Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren evde sağlık hizmetleri 2024 yılında toplamda 89 bin 355 hasta ziyareti gerçekleştirdi.

Tıbbi bakım ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında, muayene, tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi olarak bilinen evde sağlık hizmetleri, Bursa’da hasta ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Özellikle yaşlı, engelli ve uzun süreli bakım ihtiyacı olan bireylerin hayatını kolaylaştıran bu hizmet, vatandaşların yaşam kalitesini arttırıyor.

Bursa’da 130 personel ve toplam 25 birim ile evde sağlık hizmeti verildiği bilgisini veren Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım, ‘Ekiplerimiz sadece 2024 yılı boyunca sistemimize kayıtlı 14 bin 622 hastamıza toplamda 89 bin 355 kere ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerde ekiplerimiz hastaların tedavi süreçlerini evlerinde izleyerek, doktor kontrolünde gerekli pansumanlar, evde ağız diş muayenesi, serum, sonda, ilaç takibi, tetkikler ve çeşitli tıbbi işlemleri yapmaktadır” şeklinde konuştu.

Kritik Rol Oynuyor

Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerinin, hastaların sağlık hizmetlerine kolay erişimini sağlamak amacıyla zorlu hava ve ulaşım şartlarına rağmen çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü ifade eden Dr. Yıldırım, “Evde sağlık hizmetinin efektif bir şekilde çalışması hastanelerin yoğun bakım servislerini önemli ölçüde rahatlatmaktadır. Evde sağlık hizmetinin doğru koordinasyonu ile hastanelerin yoğun bakım ve palyatif bakım servislerinde yığılmanın önüne geçilmektedir” diye konuştu.